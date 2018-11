Decorreu este sábado, dia 17 de Novembro, a gala de Men of The Year, organizada pela GQ. A cerimónia teve lugar no Cinema São Jorge, em Lisboa, tendo Cristina Ferreira sido eleita a mulher do ano, Bruna Marquezine vencido o prémio de It Girl 2018 e Stella Maxwell foi eleita a melhor modelo feminino internacional.

O evento reuniu famosos nacionais e internacionais.