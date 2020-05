Cristiano Ronaldo participa no directo de Bruno Nogueira

O directo do humorista Bruno Nogueira no Instagram, na sexta-feira, 15 de Maio atingiu cerca de 175 mil visualizações em tempo real, um recorde nas redes sociais portuguesas, com o último capítulo da rubrica ‘Como é que o Bicho Mexe?’.

E, porque quando se fala em recordes é quase obrigatório falar em Cristiano Ronaldo, o craque madeirense também participou no directo, que consistiu uma ‘arruada’ por Lisboa à procura de luzes de Natal, que contou ainda com a participação de figuras como Bruno Fernandes, Nélson Évora ou Salvador Sobral.

Ao lado do também humorista e argumentista Nuno Markl -- o condutor de serviço --, ambos foram abordados durante a viagem por centenas de fãs que os acompanharam na vida real e mais de 150 mil que os seguiam nos ecrãs dos telemóveis e computadores, durante duas horas, como foi habitual durante os dias da semana dos últimos dois meses.

O projecto que começou, em meados de Março, como um desabafo sobre a pandemia da covid-19 e o confinamento, acabou por se tornar num fenómeno cultural.

Confira aqui o vídeo e veja a intervenção de Ronaldo (sensivelmente a partir do minutos 19h55).