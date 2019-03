Cristiano Ronaldo ‘estaciona’ segundo Rolls-Royce na garagem

Depois do Rolls-Royce Ghost (350 mil euros) - e não o Phantom como se noticia -, adquirido em 2014, Cristiano Ronaldo voltou a fazer ‘compras’ motrizes no Reino Unido, cinco anos após a última aquisição da marca que hoje é subsidiária do Grupo BMW. O ‘astro’ madeirense, que é conhecido por ser um fã das grandes máquinas, estaciona agora na sua garagem um dos veículos mais luxuosos da marca britânica para passear por Turim: o Rolls-Royce Cullinan, o primeiro SUV construído pela fábrica sediada em Goodwood e que está avaliado em 700 mil euros. Ao todo, CR7 já ‘gastou’ cerca de 1 milhão de euros em ‘apenas’ dois Rolls-Royce.

Em termos de especificações técnicas, este Cullinan apresenta uma velocidade máxima de 250 km/h, fruto de um motor V12 de 6,75 litros biturbo que debita 571 cavalos (nas 5.000 rotações por minuto (rpm)). A caixa de velocidades automática é uma ZF de oito velocidades. Ainda sobre o motor, conta com 6.800 de cilindrada e o consumo urbano fica-se pelos 4,8 km/l, mesmo sendo um SUV movido a gasolina.

O jogador da Juventus fez então questão de apresentar a sua nova ‘máquina’ na rede social Instagram, assinalando que o “trabalho” por hoje já estava “feito”, com o retrato a ser registado na chegada à mansão onde reside com a companheira, Georgina Rodríguez, e os seus filhos.