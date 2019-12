Cristiano Ronaldo é um “pai babado”

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo está a seguir as pisadas do pai no que diz respeito ao futebol e o craque madeirense não esconde o orgulho.

Este domingo, dia 8 de Dezembro, Ronaldo usou as Instagram Stories para partilhar uma foto de Cristianinho, onde este surge agarrado a um novo troféu, com o equipamento da Juventus.

“Sou um pai orgulhoso”, diz a carinhosa legenda acrescentada por CR7.