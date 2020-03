De acordo com os portugueses, Cristiano Ronaldo é o pai mais bem vestido de 2020. Este é o resultado de um inquérito realizado em Portugal pelo Showroomprive.pt, para verificar quem são os pais famosos que marcaram tendência nas ruas até o momento em 2020. Futebolistas, apresentadores ou alguns actores fazem parte do ranking.

Segundo esse inquérito, o futebolista madeirense lidera novamente o ranking dos pais mais bem vestidos com 46,40% dos votos. Depois, está Ricardo Pereira, o intérprete de ‘Negócio da China’, com 23,27% dos votos.

Seguem-se Pedro Teixeira com 17,91%, Diogo Morgado com 13, 68%, Vasco Palmeirim com 12,83% dos votos, Daniel Oliveira, que recebeu 12,41% dos votos, e Diogo Amaral com 7,48% dos votos.

Os pais que completam o ranking deste ano são o humorista Nuno Markl (5,36%), o actor César Mourão (4,23%) e o apresentador João Paulo Rodrigues (3,24%).

Eis o Top 10 ‘Pais mais glamourosos’ de 2020

1. Cristiano Ronaldo (46,40%)

2. Ricardo Pereira (23,27%)

3. Pedro Teixeira (17,91%)

4. Diego Morgado (13,68%)

5. Vasco Palmeirim (12,83%)

6. Daniel Oliveira (12,41%)

7. Diogo Amaral (7,48%)

8. Nuno Markl (5,36%)

9. César Mourão (4,23%)

10. João Paulo Rodrigues (3,24%)