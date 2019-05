Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aderem a causa solidária

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez aliaram-se à ‘Nuevo Futuro’ e irão participar num leilão, disponibilizando uma camisola do jogador português, autografada pelo próprio. Os lucros irão reverter a favor daquela associação de solidariedade social.

A namorada do craque partilhou no Instagram como tudo se irá processar. “Dia da Família da Nuevo Futuro no domingo, dia 9 de Junho, no castelo de Viñuelas. Quisemos colaborar com esta boa causa e oferecemos uma camisola do Cristiano Ronaldo assinada por ele, entre muitos outros prémios! Participa!” escreveu na legenda da fotografia onde aparece ao lado do namorado, ambos a exibir a camisola que irá ser leiloada.

Esta não é a primeira vez que Ronaldo adere a uma causa solidária.