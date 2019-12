Create Business by PeçasRam agora com Contact Center!

Presentes no mercado regional há mais de 25 anos, integramos uma rede portuguesa, a Create Business S.A., onde empresas do Aftermarket colaboram entre si, fornecendo marcas de produtos de qualidade original nas melhores condições, tornando mais eficientes os processos comerciais e de gestão.

A PeçasRam está sempre voltada para o seu bem-estar e satisfação, levando até às suas viaturas material de qualidade original com as melhores condições existentes no mercado.

A partir de 1 de Outubro de 2018, passou a existir na PeçasRam o Contact Center, no qual todas as chamadas efectuadas por si serão atendidas por pessoas especializadas na identificação de material automóvel que irão comunicar, indicar e orientar em tudo o que necessitar de saber sobre o material do seu veículo ou frota automóvel.

Poderá usar o nosso serviço através dos seguintes contactos e horários:

CALL CENTER - 291 70 10 40

WHATSAPP – 963 043 225

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:

De Segunda-feira a Sexta-feira: 8:30 ÀS 12:30 E DAS 14:00 ATÉ 19:00.

Sábado: 09:00 às 13:00.

Na PeçasRam encontra uma diversidade de produtos de qualidade original das principais marcas conceituadas, sempre com a garantia do fabricante, tais como Motul - Óleos, Varta - Baterias, BluePrint/Swag – Acessórios para viatura Japonesas, TRW – Travagem/ Suspensão, MAHLE – Filtros, LUK/INA/RUVILLE/FAG – Embraiagens, Kits Distribuição, Bombas Água, Rolamentos, Bosch – Material Eléctrico/ Sistema Injecção Diesel, Dayco e Contitech – Distribuição/Correias, SNR – Rolamentos e Polies, Kayaba – Amortecedores, entre outras.

Pode usufruir nos nossos serviços nas nossas lojas sitas em Câmara de Lobos, São Martinho, Santo António e na Cancela e seguir-nos através do Facebook, onde pode estar a par das novidades e outras notificações que podem ser de interesse.