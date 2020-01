Conheça as propostas para se divertir na Madeira no ‘Roteiro’ desta sexta-feira

- ‘Fados a Norte’ leva as vozes de Rui Fernandes, Maria José Figueira, António Pinto, Clotilde Pêssego, Laura Silva e Maria Ferreira até São Vicente, mais especificamente ao espaço ‘Porto de Abrigo’, numa sinergia efectivada com a Associação de Fado da Madeira. Começa às 20h30.

- Esta sexta-feira, pelas 21 horas, o Funchal recebe um dos eventos da digressão mundial do Shortcutz Amesterdam. Nesta sessão o público irá votar na melhor curta que juntará todos os votos de todas as sessões que acontecem pelo Mundo.

Os vencedores serão anunciados na gala anual do Shortcutz Amesterdão que acontece no dia 19 de Janeiro de 2020, em Amesterdão.

A sessão tem entrada gratuita, sendo que os bilhetes deverão ser levantados na bilheteira do Teatro Municipal Baltazar Dias, local onde as obras serão exibidas. Na tela rolam as seguintes ‘curtas’: Accident, Daydreaming, Crow’s Nest, Fundament, School’s Out, Nobu e At First Sight.

- Mais uma sessão do popular jogo de quiz ‘Dr. Why’, na Cantina El Mexicana, no Centro Comercial Centromar. A animação prolonga-se noite dentro com karaoke até às 4 da madrugada.

- O 23 Vintage Bar, espaço localizado na Rua de Santa Maria (Zona Velha do Funchal), dinamiza mais uma viagem pelos grandes êxitos musicais do século passado. Para este fim-de-semana, e aos comandos do carismático DJ Celso Velosa, saiba que a programação delineada contempla, para esta sexta-feira, um tributo a ‘Simply Red’, banda britânica ‘nascida’ na cidade de Manchester e liderada pelo cantor e compositor Mick Hucknall.

- Esta sexta-feira, e já com as baterias recarregadas após o réveillon, saiba que há ‘Ladies Fever’ na discoteca Copacabana. As entradas são gratuitas para a senhoras, que contam com a oferta de três bebidas até à 1 da madrugada.