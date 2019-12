Conheça as propostas para se divertir na Madeira no ‘Roteiro’ desta sexta-feira

- Noite do Mercado em Santana começa às 17 horas com actividades de animação para os mais novos (insufláveis, pinturas faciais e pipocas). Note-se para as presenças de vários grupos musicais e teatrais, como os Xarabanda e os ‘Bolo do Caco’, respectivamente. Haverá também despiques e sorteio de cabazes. A música prossegue noite dentro com o DJ Paulo Oliveira e ainda sessão de karaoke. Cartaz encerra às 4 da manhã.

- Animação no Santo da Serra a partir das 21h30 com o Grupo Bons Amigos, o Grupo Cultural e Recreativo da Casa do Povo de Santo António da Serra, os Amigos do Bailinho e ainda a Enfertuna – Tuna de Enfermagem da Universidade da Madeira.

- Tem vindo a ganhar cada vez mais força o Natal no Mercado da Penteada. O programa de animação contempla três dias de festa que só param a 23 de Dezembro. Vão passar por ali o Grupo de Violas da Casa do Povo de Santa Cruz, Grupo Tocares e Cantares Tradicionais Verde Limão, Grupo Tocares e Cantares da Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, João Luís Mendonça, a Tuna Universitária da Madeira e o Grupo Musical Bons Amigos.

- Concerto do artista madeirense Franco no Atlanticulture Center, em Machico, a partir das 21 horas. Apresentar-se-á em formato pop/rock e no final do concerto haverá ainda uma Jam Session no Café Literário. Os bilhetes custam 10 euros.

- ‘Ladies Fever’ no Copacabana com a presença do DJ Luís Gonçalves. Pelo Jardim Dançante estará Jay Camara.

- Para o fim-de-semana antes do Natal o Barreirinha Bar Café apresenta os Dirty Shufflers na Esplanada do Atlântico a partir das 18h30.

- ‘Ladies Night’ no Taskaki com a selecção musical de DJ SIL.

- Vespas com sabor a Jam. Maurílio Freitas e Ricardo Campos trocam de ‘casa’ e vão para o ‘vespeiro’. Já Vítor Batista dita as batidas electrónicas no Marginal a partir das 2h50.

- ‘Alfândega Cool Street’ leva Nelson Caires à porta número três da referida artéria.

- Mais uma sessão do conhecido jogo de cultura geral ‘Dr. Why’, na Cantina El Mexicano. Serão distribuídos prémios aos melhores jogadores. Depois há karaoke e muita música pela noite dentro.

- As propostas musicais do Terreiro iniciam-se esta sexta-feira com o DJ Ruben Di Souza, entre as 19 e as 21 horas, seguindo-se o espectáculo de música ao vivo com os Salsinhas d’Abalada até bem perto da 1 da madrugada.