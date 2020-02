- Estreiam nos cinemas do Funchal a película romântica ‘Amor à segunda vista’, o filme de acção inspirado nos videojogos ‘Sonic - O Filme’ e a fita de terror ‘A Ilha da Fantasia’. Especificamente nas salas no Madeira Shopping serão exibidos os filmes oscarizados ‘Parasitas’, ‘Joker’, ‘Judy’ e ‘Era uma vez em... Hollywood’.

- Abertura da Festa dos Compadres 2020, em Santana. Pelas 12 horas há início das festividades e lançamento de fogo-de-artifício. Às 19h30 realiza-se a Quinta-feira de Comadres, na recepção dos Paços do Concelho.

- Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira, no Funchal. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

- ‘Goya Highlights’, no restaurante Goya, pelas 19h30, com a cantora Emma Dias, das Ninfas do Atlântico, acompanhada pela pianista Márcia Brito.

- Noite animada pelo videojogo de cultura geral ‘Dr. Why Madeira’, pelas 20h30, no Caniço, Santa Cruz.