- Há novidades nos cinemas da Madeira. ‘Tabaluga e a Princesa do Gelo’ é um filme de animação que conta a história de um pequeno dragão criado pelo corvo que o viu nascer, mas que não se conforma sem encontrar as suas origens. Há ainda ‘Rosa Selvagem’, sobre uma ex-presidiária que sonha ser cantora de country e que tem escolher entre seguir o sonho, ou assumir a criação dos dois filhos. ‘O Apelo Selvagem’ traz novamente aos ecrãs o romance com o mesmo nome, aqui com Harisson Ford numa relação comovente com o cão ‘Buck’. Gretel e Hansel não é um filme de é um filme de terror que adapta o célebre conto dos irmãos Grimm.

- O Barreirinha Bar Café recebe às 18h30 uma exposição de fotografia, vídeo e design gráfico da artista residente em Belgrado Nemanja Radovanovic, os trabalhos estarão em exposição no segundo andar. Na esplanada pode acompanhar pelas 20h30 a actuação de Igor Stangliczky, com uma série de síntese granular e sons ambiente. Uma hora depois, é a vez de Saku Kämäräinen apresentar o seu Concorde Pilot, um projecto

a solo do artista radicado em Helsínquia e músico e artista de som tem apresentado os seus trabalhos um pouco por toda a Europa, nos Estados Unidos, Canadá e no Japão, quer os seus trabalhos de desenho de som, como em actuações ao vivo. Este projecto tem a particularidade de reunir músicas que ele nunca tocou em público antes, quer criadas no Funchal, ou encontradas nos seus arquivos no período de permanência na cidade.

- Vânia Fernandes, Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo são os cantores que fazem o espectáculo ‘It Takes Two – Greatest Duets’. A partir das 19h30, no Restaurante Bahia (Casino da Madeira).

- Os serões no Solar do Ribeirinho, em Machico, recebem hoje a Tuna de Machim para um pequeno concerto a partir das 19 horas. É o terceiro evento desta iniciativa e conta com o grupo da Casa do Povo e Banda Municipal de Machico. A entrada é livre.