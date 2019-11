Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira

- ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- Às 21 horas, o Instituto do Vinho da Madeira será palco de mais um evento ‘Sons da Adega’, com o concerto do Consort Bisel do CEPAM, que irá estrear uma nova constituição de elementos.

- Centro de Congressos da Madeira acolhe, às 22 horas, espectáculo de humor ‘O Sentido das Coisas’, com António Raminhos.

- O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe o ‘Encontro com o Cinema’, pelas 21h30. Será exibido o filme ‘O Mar de Árvores’.

- Orquestra de Bandolins da Madeira dá concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr.Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- Tributo a James Brown no 23 Vintage Bar, na Zona Velha da Madeira.

- Discoteca Jam terá a festa ‘Let’s Funk’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. O clube Marginal abre em formato ‘late night’ (2h50), com o DJ Hernandez.

- ‘Music for You’ na discoteca Trap, com os DJs Filipe Quintal e NS Project.

- Mini Eco Bar promove um evento de antevisão ao festival ‘Madeira DIG’ (que decorrerá no final do mês no MUDAS e Estalagem da Ponta do Sol). No bar ecológico da Rua da Alfândega actuará Li-Polymer.

- Copacabana acolhe a festa ‘Ladies Fever’, com entradas Gratuitas e oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. A selecção musical será do DJ Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Michael Yang, regressado de uma viagem à Ásia.