Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira, 29 de Novembro

- O parque de diversões no Cais 8 no Funchal, está aberto a partir de hoje, com muitas novidades.

- Madeira Wine Company promove uma prova exclusiva de vinhos na sua A Loja do Vinho, entre as 18h30 e as 21 horas.

- Abertura às 19 horas da exposição de arte de Ava Ferrera, composta por pinturas em acrílico, no espaço D’alma, na Calheta.

- ‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

- O Restaurante ‘O Rústico’ e a AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam vários fadistas para uma noite animada com fado, a partir das 20 horas.

- Concerto do 109.° aniversário da Banda Recreio Camponês no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos, no Auditório Maestro Vitor Costa, pelas 20h30.

- Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM) dá concerto, pelas 21 horas, no Vidamar Hotels and Resorts.

- O Old Town Bar apresenta música ao vivo com o grupo Westside, a partir das 22 horas.

Depois, a selecção musical será do DJ Paul P.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe noite de ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- A discoteca Copacabana sugere a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ residente Luís Gonçalves. Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. No Garden actua o DJ Jay Camara.

- Clube Marginal abre às 2h50, com a selecção musical de Steve Lui.