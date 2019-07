Conheça as propostas do roteiro desta sexta-feira, 26 de Julho

Banda portuguesa de rock, UHF, dá concerto no arranque da 34.ª Semana Gastronómica de Machico, a partir das 22 horas. Antes, pelas 20 horas, há a abertura oficial do evento. Depois actuam Banda Municipal de Machico e Catarina Melim. Após os UHF toca a banda Major Cafeína.

Continua a Semana do Mar no Porto Moniz, com vários espectáculos: Stardust; Anjos (22h45); e DJs Rich e Mendes da RFM que se apresentam através do Grupo Café do Teatro, além do DJ residente do Café do Teatro, Nélio Fabrício. Nesta que será a ‘Noite Romântica’, destaque para o concerto da dupla Anjos, constituída por Nélson e Sérgio Rosado, que sobe a palco pelas 22h45.

Outras propostas:

- O Barreirinha Bar Café apresenta, a partir das 18h30, a rubrica ‘JukeBox’, com a selecção musical de Anuska.

- ‘Sunset Terrace’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 18 às 21 horas, no terraço, com serviço de tapas e animação a cargo dos DJs Michael Yang e Mario Rey.

- Miro Freitas estará na Fnac Madeira, a partir das 19 horas, para apresentar um disco com originais, inspirado nas suas viagens e histórias de vida dos últimos cinco anos de estrada.

- Mais uma edição de ‘Friday Sunsets’ no Capoeira Bar, no Caniço, com DJ, snacks buffet e cocktails. A partir das 19 horas. O DJ Phill.Me actua até à 1 hora da madrugada.

- O Living Room abre as portas com uma nova cara e o evento ‘Re-Edit’, a partir das 19 horas, em formato ‘after work’ para apresentar este novo conceito e a Vilhoa - Craft Beer Dealers fará parte desta nova etapa. A música será escolhida por Ivanhelio.

- ‘Sushi no cais’, no The Cliff Bay, às 19 horas, sob a orientação de Luísa Castro, sushi chef desta unidade hoteleira do Porto Bay.

- Em formato ‘sunset’, o espaço A Baixa, na praia da Ponta do Sol, acolhe a actuação do DJ Hernandez Sousa.

- O grupo humorístico 4Litro volta a levar ao palco a comédia ‘A Máquina do Tempo’, pelas 21 horas, no MUDAS, após o V Encontro Municipal de Juventude da Calheta.

- O Espaço 116 promove um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ’20 mil léguas submarinas’ (1954), de Richard Fleischer.

- A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr. Why Madeira’, com prémios aliciantes.

- ‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

- A discoteca Copacabana propõe a festa ‘Ladies Fever’, com o DJ Sil (Sílvio Freitas). Há entradas gratuitas, com oferta de 3 bebidas até à 1 hora para todas as mulheres. No Garden estará o DJ Michael C.

- A discoteca Jam promove a festa ‘Disco Summer’, com os DJs Ricardo Campos e Maurílio Freitas. O clube Marginal abre em formato ‘Late Night’, a partir das 2h50, com o DJ e produtor madeirense Li-Polymer.