Conheça as propostas do roteiro desta quinta-feira, 28 de Novembro

Essência do Vinho – Madeira 2019

Arranca a Essência do Vinho – Madeira 2019, a principal experiência do vinho na Região, que decorrerá no Centro de Congressos da Madeira, esta quinta-feira e sexta-feira, entre as 18 e as 22 horas, e no sábado, último dia do evento, entre as 15 e as 22 horas. Trata-se de um evento com organização conjunta do DIÁRIO de Notícias Madeira e da Essência do Vinho com o apoio do IVBAM.

450º aniversário do Colégio dos Jesuítas

O Museu de Arte Sacra do Funchal e a Académica da Madeira assinalam os 450 anos da Fundação do Colégio dos Jesuítas no Funchal através de uma exposição que remete para os principais momentos deste importante conjunto patrimonial, ainda hoje, bem presente e vivo no quotidiano local. A exposição ‘O Colégio dos Jesuítas Funchal 450 anos’ poderá ser visitada até 31 de Janeiro.

‘O Teatro Deste Lugar Não Tem Chão’ na Galeria Restock

Exposição ‘O Teatro Deste Lugar Não Tem Chão’, de Carla Cabral, para ver na Galeria Restock, no Armazém do Mercado, Funchal.

‘Itália com Alma’ no Il Basilico

Sabores de Itália para descobrir no Il Basilico, no Hotel Vila Porto Mare, do grupo PortoBay Hotels & Resorts. A iniciativa insere-se no festival ‘Itália com Alma’, que regressa assim ao restaurante italiano do grupo PortoBay, até 30 de Novembro.

Novo espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’ no Bahia

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

Em estreia no Cinema...

Estreiam nos cinemas do Funchal a fita de mistério, crime e suspense ‘Knives Out: Todos são suspeitos’, refilmagem da clássica série de acção ‘Os Anjos de Charlie’, o drama francês ‘Comportem-se Como Adultos’, o filme de animação ‘One Piece: Stampede - O Filme’, o thriller dramático ‘Mulher em Guerra’ e a comédia ‘Onde Estás, Bernadette?’.