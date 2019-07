Conheça as propostas do roteiro desta quarta-feira, 24 de Julho

Tertúlia sobre ‘Moda e Calçado Madeirense’ na Sapataria Porto

A Câmara Municipal do Funchal, através do Departamento de Economia e Cultura e da Biblioteca Municipal, promove, a partir das 18 horas de hoje, uma tertúlia sobre o tema ‘Moda e Calçado Madeirense’ na histórica Sapataria Porto, na Rua dos Tanoeiros.

Trata-se de mais uma iniciativa inserida no ‘Espaço Comercial e Cultural’, um projecto municipal que consiste num conjunto de tertúlias que visam dinamizar o comércio local, através de actividades de índole cultural.

Em debate esta semana estão temas como: a moda, a personalidade, as tendências e o que de melhor produzem os madeirenses nesta área. Num painel composto por estilistas regionais, participam nesta conversa Susana Menezes, formada em Design de Moda pelo IADE, Sandra Vieira, formada em Applied Fashion Design and Technology pela Sydney Institute TAFE Austrália, e André Correia, licenciado em Design e Pós-graduado em Arte e Design no Espaço Público.

A moderação está a cargo de Licínia Macedo. Haverá ainda espaço para a actuação musical do grupo Alma do Atlântico.

A próxima tertúlia está já marcada para o mês de outubro, e irá decorrer no Wine Bar/Restaurante “Regiões House”, localizado na Rua Direita.

Noite dedicado aos ritmos latinos na Semana do Mar do Porto Moniz

A Semana do Mar do Porto Moniz 2019 prossegue esta quarta-feira, numa noite que será dedicada aos ritmos latinos.

A cantora venezuelana Diveana, acompanhada pelo bailarino Francis Cardoso, é a grande atracção desta noite, com actuação prevista às 22h45. Antes, pelas 21h30, sobem ao palco os Galáxia, banda que tem como vocalista Vasco Freitas.

Depois do espectáculo de Diveana, começa a ‘Hora Loca’, com Oswald Cool e Mário Gonçalves. Porque a festa não pode parar, à 01 da madrugada a selecção musical será feita pelos DJ’s John Goulart e Nélio Fabrício, que actuam pela mão do grupo Café do Teatro.

Além destes artistas, o evento, que arrancou ontem, contará com a animação de rua proporcionada pelos Mariachi México Madeira., a partir das 19 horas.

Recorde-se que as grandes atracções Semana do Mar 2019, que decorre até ao próximo domingo, dia 28 de Julho, são os artistas nacionais Anjos, Mariza e Calema.

‘A Pulga atrás da Orelha’ encerra temporada artística do Baltazar Dias

Esta noite, pelas 21 horas, realiza-se mais uma sessão da peça de Georges Feydeau, ‘A Pulga Atrás da Orelha’, que teve a sua estreia a 16 de Julho, através de uma coprodução entre o Teatro Feiticeiro do Norte, a Câmara Municipal do Funchal e o Teatro Municipal Baltazar Dias.

A peça reúne múltiplos actores regionais, nomeadamente Afonso Moniz, André Rodrigues, Dina de Vasconcelos, Duarte Rodrigues, Élvio Camacho, Filipe Luz, Hugo Andrade, Isabel Martins, João Gouveia, Patrícia Perneta, Paula Erra, Rúben Silva e Sara Mendes, e ainda os nacionais João Pedreiro e Thaiane Anjos, com cenografia de Eduardo Luiz.

De realçar que as receitas desta sessão serão oferecidas à associação sem fins lucrativos AFARAM – Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Madeira. Na quinta-feira, último dia de exibição da peça, o valor da bilheteira reverte para a ASPFAM – Associação de Surdos, País, Familiares e Amigos da Madeira.

O espectáculo marca o encerramento da temporada artística de 2018/2019 do Teatro Municipal Baltazar Dias, sendo que os ingressos têm um custo simbólico de 8 euros.