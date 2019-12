Conheça a nova caixa de madeira do bolo de mel-de-cana Ribeiro Sêco

Surpreenda quem mais gosta neste Natal com a nova caixa de madeira do bolo mel-de-cana, já disponível na nossa loja. A nova caixa é produzida de forma artesanal em 100% de madeira regional certificada, onde no seu interior encontrará o melhor bolo mel-de-cana da Madeira. Este é um presente único e memorável, com qualidade, sabor e tradição!

