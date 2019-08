Compras ao ar livre, diversão e refeições agradáveis? Visite o Forum Madeira!

Fazer compras num centro comercial ao ar livre é possível no Forum Madeira. O Forum Madeira tem à sua disposição 70 lojas de grandes marcas, maioritariamente de moda, onde poderá encontrar as últimas tendências. Um espaço que lhe permite uma experiência de compras cómoda, leve e descontraída. O sítio ideal também para uma agradável refeição ou lanche nos vários restaurantes e cafés à sua disposição, para assistir a um filme ou para fazer as suas compras de supermercado.

O Forum Madeira é simultaneamente um local de diversão, com momentos de animação frequentes e variadas para toda a família.

E por falar em família...que tal levar a sua para ver a “ Camioneta Mágica”?

Ela estará na Praça Central do centro, todos os fins-de-semana até ao mês de setembro, entre as 11h:30 e as 12h:30! Este projeto, desenvolvido por Luísa Freitas, aluna de Mestrado em Design de Espaços da Universidade da Madeira, revelou-se um verdadeiro sucesso e está aí para novas aventuras, descobertas e muita diversão!

A Vanusca e as Amigas da Pequenada irão desenvolver atividades a não perder. A Vanusca é encantadora e, nas suas histórias, leva os mais novos a lugares imaginários onde tudo pode acontecer. As Amigas da Pequenada são as suas grandes companheiras e vivem bem pertinho dela, lá no Mundo dos Sonhos. Depois das tarefas diárias, juntam-se sempre para grandes festas, onde são especialistas em garantir a alegria total.

Divirta-se, ao fim de semana e em família, à boleia desta “ Camioneta Mágica”!

O momento é seu. Viva-o!