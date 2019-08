Comprar carro implica sempre um grande investimento, por isso, na hora de investir, escolha a Eco Car!

Comprar carro, às vezes, pode ser sinónimo de dores de cabeça.

É preciso escolher a marca, o modelo, a cor, analisar determinadas características e mais do que isso, é fundamental que o veículo com que tanto sonhamos se enquadre no nosso orçamento, por isso na hora de fazer o seu investimento... invista com confiança! Escolha a Eco Car!

Estamos na Avenida das Madalenas, junto ao Centro de Saúde de Santo António, Funchal.

Espreite lá a nossa fantástica seleção automóvel:

1ª foto

BMW Serie 1 - 116 D 116 cv - diesel

Ano: 2015

PVP: 19.780€

2ª foto

VW Golf 1.6 TDI Bluemotion - diesel

Ano: 2015

PVP: 18.980€

3ª foto

Fiat 500 1.3 multijet 95 cv - diesel

Ano: 2016

PVP: 14.480€

4ª foto

Renault Captur 1.5 DCI 90 cv - diesel

Ano: 2017

PVP: 18.480€

Saiba mais em http://www.eco-carmadeira.com/.

Telefone: 291 291 629 284 | Fax: 291 624 284