Coca-Cola vai sortear viagens para destinos paradisíacos

A Coca-Cola desafia este ano os portugueses a sentir o Verão e a torná-lo inesquecível. Este é o mote da campanha “Sente o Verão”, que vai sortear “viagens de sonho” rumo a destinos paradisíacos e outros prémios para que esta época do ano seja vivida ao máximo.

Para se habilitarem a ganhar um dos prémios disponíveis nesta campanha, basta estar atento aos códigos presentes nas embalagens, que podem ser encontrados nas tampas, nas anilhas das latas e nas garrafas de plástico ou vidro da Coca-Cola.

Entre os prémios disponíveis nesta campanha, destaca-se a oportunidade de concretizar viagens a destinos tão diversos como: Filipinas, Brasil, Nova Iorque, Riviera Maya, Tailândia, África do Sul, Açores, Cuba ou Canadá. A Coca-Cola vai sortear duas viagens por semana, para um destes locais de paisagens idílicas.

Para além destes prémios, a nova campanha de verão da Coca-Cola oferece a oportunidade de ganhar desde geleiras de prais, óculos, toalhas, raquetes, trotinetes, auriculares, relógios, drones e até uma câmara desportiva, entre vários outros.

“O verão é uma altura especial do ano onde a Coca-Cola gosta sempre de marcar presença e contribuir para momentos inesquecíveis na vida do consumidor. Com a chegada do bom tempo, das férias em família e do convívio com os amigos, a Coca-Cola oferece a possibilidade de viver experiências diferenciadoras e ter um verão único e memorável”, afirma Tiago Santos Lima, director de relações externas da Coca-Cola Portugal.

A campanha está em vigor até dia 1 de setembro e é válida para maiores de 14 anos. Para trocar os códigos promocionais e ganhar prémios, bem como consultar o regulamento completo da campanha, basta aceder a www.cocacola.pt/verao<http://www.cocacola.pt/verao> .