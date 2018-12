Classe C: 25 anos, 25% de desconto na manutenção

Os 25 anos do Classe C não se celebram num só dia! Para assinalar este aniversário, o C. Santos VP oferece um desconto em manutenção a todos os utilizadores deste clássico modelo da Mercedes-Benz.

Até 31 de Dezembro de 2018, obtenha um voucher de 25% de desconto na manutenção do seu Classe C. A campanha é válida para uma única utilização, durante o ano 2019, nos serviços de manutenção, com desconto aplicado à Mão de Obra, Peças e Lubrificantes. Inscreva-se aqui (bit.ly/2UQY4eY).

