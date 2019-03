Cinco estreias nos cinemas do Funchal, música e festas no roteiro para esta quinta-feira

A partir desta quinta-feira há cinco novidades nos cinemas do Funchal: o drama histórico ‘Kursk’, o thriller de ficção científica ‘Captive State - Cercados’, a comédia romântica ‘Destino: Casamento’, a fita de acção ‘Tripla Ameaça’ e o filme da Disney ‘Dumbo’, uma nova adaptação de carne e osso (e animação gráfica por computador) do clássico filme de animação.

Além disso saiba que o Restaurante Bahia do Casino da Madeira promove, pelas 19h30, o espectáculo ‘Around The World’ com Vânia Fernandes e Miguel Pires.

Logo à noite há mais uma edição do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.

Finlamente digo-lhe que arranca hoje a primeira ‘Jam Session Night By Bacardí’ no SO.FAR, Music Club & Restaurant. Para ver e ouvir a partir das 23h30.

Aqui ficaram quatro sugestões para hoje. Escolha e divirta-se