Cidades Mágicas do Norte da Europa

Este verão, escolha navegar pelas Capitais Bálticas a bordo do Sky Princess, o mais recente navio da frota da Princess Cruises, com novas zonas de entretenimento, a nova tecnologia Ocean Medallion e Sky Suites com varanda de 270 graus para dar as boas vindas às mágicas cidades da Europa.

Este cruzeiro tem uma duração de 12 dias/11 noites e partidas previstas para 25 de abril, 6, 17, 28 de maio, 8, 19, 30 de junho, 11 e 22 de julho e 2, 13, 24 de agosto de 2020.

O itinerário, com início em Copenhaga, percorrerá as capitais Bálticas com passagem por Oslo (Noruega), Warnemunde/Berlim (Alemanha), Tallinn (Estónia), São Petersburgo (Rússia), Helsínquia (Finlândia), Estocolmo (Suécia), terminando em Copenhaga.

Esta viagem tem um preço desde 1 752€ por pessoa e inclui cruzeiro de 11 noites em camarote duplo interior com pensão completa, guia assistente e excursões em espanhol (opcionais, não incluídas), taxas portuárias e seguro.

Não estão incluídos no preço as despesas de reserva, passagens aéreas, quota de serviço, extras de carácter pessoal e quaisquer serviços não mencionados.

Para informações mais detalhadas, contacte-nos: Intertours Travel Consulting - 291208920 ou [email protected]