Celebre o Reveillon no Pestana CR7 Funchal

O Pestana CR7 Funchal convida-o a celebrar o Reveillon no melhor hotspot da cidade, um rooftop debruçado sobre o anfiteatro do Funchal, que permite assistir ao fogo de artifício com uma vista única de 360º.

Reúna-se àqueles que mais gosta e entre connosco neste novo Ano de prosperidade e felicidade.

Dance, sorria, divirta-se com a nossa equipa e amigos e celebre o novo ano repleto de glamour, lifestyle e elegância.

Veja o nosso menu nas imagens em anexo, mas por favor evite fazê-lo antes da hora de refeição, pois garantimos que vai ficar com muita... “Água na boca”.

E se preferir fazer o jantar no recato do seu lar, não se preocupe, pois poderá reservar apenas a festa no rooftop com bar aberto, a partir das 23h30 até às 04h00.

Prepare-se com sapatos confortáveis para dançar até de madrugada.

Condições:

As reservas só são confirmadas após o pagamento integral.

Se optar por fazer o pagamento por transferência bancária, solicitamos uma cópia dos detalhes de pagamento.

As reservas não são reembolsáveis.

As reservas são limitadas de acordo com a disponibilidade, aceites até 30.12.2018

Importante trazer a factura de compra.

RESERVAS | INFORMAÇÕES

+351 291 140 480

[email protected]