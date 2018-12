Celebre o Natal com o White House Pub

O White House continua disponível para a marcação de convívios de Natal, por isso se procura um local especial para realizar um almoço ou um jantar de Natal, este é o local ideal pela qualidade da gastronomia e variedade de bebida.

Seja para tomar um café ou comer uma refeição ligeira, o White House Pub é sempre uma boa escolha. Este espaço dispõe de diversos snacks irresistíveis, como os famosos picados, pregos e os hambúrgueres. Possui também uma apetitosa variedade de doses cheias de sabor, como de polvo, bacalhau, espada ou mariscos, saladas frescas, bem como uma grande variedade de refeições à la carte de carne, peixe e mariscos.

Também é possível saborear um dos pratos cada vez mais apreciados, a Francesinha + uma imperial balão (0,30 cl) por apenas 9€! Ou um bitoque (carne de vaca, de porco ou de frango) que mesmo com o acompanhamento a rigor, fica por 6,90 euros.

E para ajudá-lo a ultrapassar o tempo frio, o White House dispõe de uma grande variedade de ponchas – regional, maracujá, laranja, tangerina -, que pode ser servida quente ou fria. As mesmas são todas feitas na hora com produtos de qualidade, seja qual for a quantidade, por isso tem de passar por cá e experimentar, já que estão no topo das preferências de muitos apreciadores deste tipo de bebida típica madeirense!

Mas o que faz lembrar o Natal é o licor e, por isso, tem mais uma razão para visitar o White House e saborear os diversos licores que encontrará a bons preços. Esta semana têm ainda uma promoção Carlsberg: no consumo de 5 cervejas de garrafa, pague apenas 4!

O White House deseja a todos os clientes um FELIZ NATAL e informa que estará de portas aberta no dia 24 para recebê-lo e viver consigo esta época natalícia e encerrado no dia 25 de dezembro.

Contactos:

White House Pub & Restaurant Grill

Rua da Casa Branca, 62 A, Funchal

291 761 450

Facebook

* Seja responsável, beba com moderação.