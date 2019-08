Catarina Furtado, a promotora da Madeira

A apresentadora de tv, Catarina Furtado, esteve na Madeira para uns dias de descanso e fez por mostrar e contar o que viveu, o quanto descansou e relaxou para recuperar para mais uma temporada de trabalho.

Aproveitando para promover um dos programas que apresenta na RTP, Catarina Furtado escreveu no Instagram, uma das redes sociais onde está mais activa: “Não gostava muito que as férias acabassem embora goste muito da minha profissão :). Para a semana já regresso aos directos das galas das @7maravilhasdeportugal na @rtppt ! Neste caso, docinhos :). E a Madeira recebeu-me com muitos mimos doces :).”

Além das fotos que ‘denunciam’, para quem conhece, onde a apresentadora passou uns dias de férias com a família, Catarina Furtado lembrou que faz anos este mês (nasceu em Lisboa, a 25 de Agosto de 1972), ela que apresenta programas para miúdos e graúdos há vários anos, tendo começado bem cedo a aparecer no pequeno ecrã.