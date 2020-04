Casa Santo António lança promoção no espaço banho

Está na altura certa para remodelar ou dar aquele jeitinho especial à sua casa de banho? O seu novo lar está quase pronto e anda à procura dos materiais indicados para finalizar as wc’s? Não procure mais! Fique a saber que até 16 de maio deste ano, a Casa Santo António tem uma promoção fantástica no espaço banho com milhares de artigos a preços imbatíveis! Se vai construir ou remodelar a sua casa, procure a Casa Santo António e receba a melhor oferta do mercado. Os clientes dispõem também de um serviço de apoio ao domicílio pelos nossos vendedores de exterior. Da vasta gama em promoção no espaço banho, com descontos aliciantes até 16 de maio, pode encontrar, por exemplo, armários, dispensadores de sabão líquido, chuveiros, autoclismos, móveis individuais e em kits, espelhos, packs sanita e muito, muito mais! Tenha em atenção que as promoções estão sempre limitadas ao stock existente.

Aproveitamos para informar os nossos clientes que as viseiras de protecção que procura já estão disponíveis nas nossas lojas!

Não hesite e peça mais informações através dos seguintes contactos:

Casa Santo António

Telefone: 291 700 010

Sítio na Internet: www.jrcaires.pt

E-mail: [email protected]

Lojas: Palheiro Ferreiro, Caminho do Pilar, Rua Direita, Rua 5 de Outubro e Rua 31 de Janeiro.

Facebook: https://www.facebook.com/casasantoantonio1/