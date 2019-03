Carnaval ‘FORUMtástico’ faz as delícias aos mais novos durante quatro dias

O Fórum Madeira delineou uma programação carnavalesca que contempla quatro dias de animação naquele centro comercial, especialmente dirigido aos mais novos. O carnaval ‘FORUMtástico’ decorre assim entre os dias 2 e 5 de Março, das 11 às 15 horas, na praça central desta superfície comercial localizada na Estrada Monumental.

“Numa altura em que a magia, fantasia e imaginação se juntam para conquistar os dias dos mais novos, o shopping associa-se à loja FLOW, para um carnaval ‘FORUMtástico. Serão quatro dias de animação e actividades gratuitas, com muitos prémios e surpresas”, adianta a Multi Portugal, entidade que gere o centro.

Magia, modelagem de balões, acrobacias, mímica e muito mais, são algumas das animações que a visita do ‘Palhaço Axé’ traz aos corredores do Fórum Madeira e que os mais novos não vão querer perder. Já no dia 5 de Março, entre as 11 e as 13 horas, encerram-se as festividades com o super desfile de carnaval onde todos os que aceitarem mostrar a sua melhor máscara levarão para casa um prémio de participação. Além disso, serão sorteados três ‘vouchers’ FLOW, uma oferta do Fórum Madeira.