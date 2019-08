Capoeira Lounge lança agenda de animação de Agosto

Palco de bandas e DJ’s locais, o Capoeira Lounge Bar, no Caniço-de-Baixo, acaba de divulgar a agenda de animação para o mês de Agosto. Com animação ao vivo garantida todos fins-de-semana, o Capoeira Lounge é um ponto de encontro para todos os que procuram bom convívio e boa música.

O mês começa com os Spot The Difference, que dispensam apresentações. Bem conhecidos do público madeirense, esta banda apresenta, sobretudo, covers de vários estilos musicais, reggae, slow rock, pop music, surf music e clássicos. Já os Black Dog Blues Band trazem o melhor dos blues, blues de Chicago, covers e alguns originais sempre em registo Blues.

Os domingos convidam a desacelerar com os Smooth Bossa Nova e Jazz ou com os Saxpet Machine.

Já os Grumpies regressam ao lounge em formato de banda com muita energia e o melhor pop rock, enquanto os Alpen Vagabunden, vindos da Áustria, Tirol, aterram na ilha para um concerto inédito com o melhor do pop rock austríaco. Um concerto a

não perder!

O mês termina em grande com mais um Friday Sunset, em noite de lua cheia, teremos uma Full Moon, Glow in white party, uma festa que requer roupa branca para reflectir a luz da lua e combinar com pinturas fluorescentes em estilo tribal disponíveis no local, a comandar os discos teremos o DJ Phill.me. Já no último sábado e último dia do mês teremos o Miguel Pires num concerto mágico e intimista em tributo a Elton

John.

02.08 sexta – Spot the Difference

03.08 sábado – Black Dog Blues Band

04.07 domingo – Smooth Bossa Nova & Jazz

09.08 sexta – Friday Sunset –Pink Flamingo – DJ Live*

10.08 sábado – Banda Surpresa

11.08 domingo - Smooth Bossa Nova & Jazz

16.08 sexta – Banda Surpresa

17.08 sábado – The Grumpies Band

18.08.07 domingo – Saxpet Machine

23.08 sexta – AlpenVagabunden

24.08 sábado – Banda Surpresa

25.08 domingo – Smooth Bossa Nova & Jazz

30.08 sexta- Friday Sunset –Full moon, glow in white – DJ Phill.me*

31.08 sábado – Miguel Pires – Tributo a Elton John

Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo, Galo Resort Hotels

*Snacks Buffet: Reservas obrigatórias: 291 930 930