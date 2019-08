Capoeira Lounge em modo pink para mais um Friday Sunset

Duas vezes por mês as Sextas-feiras de Verão são sinónimas de Sunset no Capoeira Lounge. Perdido? O Capoeira é o Lounge Bar do Galo Resort, no Caniço-de-Baixo. Por apenas 15€ aproveite um delicioso buffet de leves snacks enquanto se refresca com deliciosos cocktails. As reservas para buffet são obrigatórias e a boa disposição também.

Já esta sexta, dia 09 de Agosto, teremos um Sunset especial Pink Flamingo, entre as 19:00 e as 22:30, o som está a cargo do DJ Rodrigo de Portugal que promete sons leves e refrescantes, enquanto os flamingos dão as boas-vindas para uma festa de sonho, cor de rosa, é claro. O dress code, como não podia deixar de ser, é pink.

Para terminar a Silly Season, dia 30 de Agosto, em noite de lua cheia, o Friday Sunset regressa em formato Full moon party. Desta feita o Capoeira convida a brilhar sob a luz da lua com dress code branco e pinturas tribais feitas no local. O DJ Phill.me regressa ao lounge para mais uma viagem aos sons funk, soul e disco.

Capoeira Lounge Bar

Complexo Balnear Lido Galomar, Caniço-de-Baixo, Rua Baden Powell.

Buffet preço por pessoa 15€ com uma bebida da casa de oferta.

Reservas: 291 930 930