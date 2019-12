Canárias, um reconhecido destino turístico!

Estamos apenas a uma hora e meia de avião daquelas que ficaram conhecidas pelas ilhas afortunadas: Canárias! Aqui, encontra um excelente clima, mais de 500 praias e 7.493 km² de natureza!

Situadas na região natural de Macaronésia, as ilhas Canárias partilham muitas das suas características com Cabo Verde, Açores, Madeira e Selvagens, mas têm algo diferente, algo único e especial: Tenerife, Gran Canária, La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura e Lanzarote com belezas únicas e experiências sensacionais!

Existem voos directos do Funchal para Gran Canaria e para Tenerife, enquanto que a viagem para as restantes ilhas pode sempre ser feita via Las Palmas.

Todas elas formam o que podemos denominar a galáxia do eterno verão: verdadeiros paraísos que fornecem uma infinidade de possibilidades para que desfrute da viagem em qualquer época do ano. Sim, porque Canárias oferece 3.000 horas de sol por ano que dão para viver mil aventuras, saborear lentamente o descanso, viver momentos únicos de bem-estar e deixar-se levar por propostas de diversão. Sem desculpas. A efervescência da sua origem vulcânica traduz-se numa paisagem de lugares incríveis, mas também numa vida cultural intensa.

A nossa viagem às Canárias leva-nos a um mundo novo, de natureza selvagem, espaços desertos, crateras, penhascos de lava, praias de areias negras, fundos marinhos cheios de vida. Um mundo onde 40% de superfície é território natural protegido, com sete zonas declaradas Reserva da Biosfera, três reservas marinhas e quatro parques nacionais que nos deixam boquiabertos perante a espectacularidade das suas vistas: o Timanfaya, em Lanzarote; a Caldera de Taburiente de La Palma; o Teide, em Tenerife, a zona de Garajonay, em La Gomera, lugares que levam além do que a imaginação permite e que foram cenários de filmes como “Moby Dick”, “Fúria de Titans”, “Exodus”, “O Ditador”, “Velocidade Furiosa 6”, “Los Abrazos Rotos”, “Wild Oast”, entre outros.

Um set de filmagem que, na Soltour, queremos que seja o protagonista. Crie os seus momentos inesquecíveis. Descubra o carinho das suas gentes, a alegria das suas festas sem fim, a beleza das suas praias, a harmonia da sua cultura, o sabor da sua tradição. Prepare a sua mala, abra a sua imaginação e suba na nossa nave espacial do tempo: estamos a ponto de entrar na órbita do arquipélago mais espectacular do oceano atlântico!

Canárias e as suas sete maravilhas esperam por si!

7 noites em Gran Canaria, a partir de € 882.00 por pessoa, incluindo, voos, transferes, alojamento com tudo incluído e seguro.

