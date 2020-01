Câmara de Lobos oferece este domingo bolo-rei com 150 metros e cerca de 250 quilos, veja o vídeo da confecção

Pelo 7.º ano consecutivo, a autarquia de Câmara de Lobos, em parceria com a pastelaria ‘Paraíso do Ambrósio’, vai promover este domingo, pelas 11 horas, na Praça da Autonomia, a apresentação de um mega bolo-rei, com extensão superior a 150 metros e cerca de 250 quilos.

Este mega bolo-rei começa a ser estendido pelas 10 horas, sendo que uma hora depois proceder-se-á ao corte e distribuição por todos os que se desloquem à Praça da Autonomia do concelho. A acompanhar o bolo-rei será também oferecida a tradicional ginjinha num evento que vai prolongar-se até às 12h30 e que contará com animação musical no coreto, local onde poderão ser escutadas músicas tradicionais alusivas à época festiva.

Este ano, o bolo-rei é confeccionado, pela primeira vez, pela pastelaria câmara-lobense ‘Paraíso do Ambrósio’, que abraçou o desafio e promete surpreender, não só com a dimensão do referido bolo, mas também com a “qualidade do seu produto”.

Segundo o chefe pasteleiro Ambrósio o mega bolo-rei levará 125 quilos de farinha, 350 ovos, 80 quilos de fruta, 1,5 litros de licores, 30 quilos de frutos secos e 5 quilos de fermento e alguns ingredientes que são segredo da casa. O processo de confecção tem início este sábado, pelas 16 horas, e irá envolver cinco pessoas.