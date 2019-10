Broas de Mel-de-cana – Fábrica Ribeiro Sêco

As Broas de Mel-De-Cana são uma iguaria típica da doçaria madeirense, onde o mel-de-cana é mais uma vez anfitrião. É presença obrigatória na mesa de qualquer madeirense na quadra natalícia, para acompanhar os tradicionais licores. Crocantes e deliciosas, possuem um aroma e sabor característicos, o que as torna uma ótima sugestão para fazer de um lanche um pequeno momento de requinte e doçura. A tradição revela que estas broas devem conter cerca de 7% de mel-de-cana. As nossas cumprem com a tradição! Poderá encontrá-las em três formatos diferentes, e adequados às mais diferentes ocasiões: 100g, 300g e em lata de 250g.

