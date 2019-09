Brigadeiros de mel-de-cana e amêndoa

Ingredientes:

- 1 lata de leite condensado cozido

- 150 g de amêndoa picada tostada

- chávena de chá de mel-de-cana biológico ou clássico

- 2 gemas

- 1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparação:

Coloque numa panela o leite condensado, o mel, as gemas e a manteiga, e leve a cozer mexendo sempre, até o preparado se desprender do fundo da panela. Transfira para um prato e deixe arrefecer. Forme bolinhas com as mãos levemente untadas com um pouco de óleo, e passe as mesmas pela amêndoa picada. Leve 2 horas ao frio, de forma a ficarem mais consistentes.

Bom apetite!

