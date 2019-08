Brasil, um país bonito para descobrir...

FORTALEZA:

Avenida Beira-Mar, Centro Cultural Dragão do Mar, Costa do Sol Nascente ou Poente, Beach Park, Cumbuco e a cidade de Jericoacoara.

JOÃO PESSOA:

Conjunto Arquitetónico de São Francisco, Litoral Sul, Passeio de barco para as piscinas naturais de Picãozinho, Pôr-do-sol na praia do Jacaré, a vida nocturna e o Farol do Cabo Branco.

NATAL:

Praia de Ponta Negra, Forte dos Reis Magos, Centro Histórico, Parque das Dunas, Centro de Artesanato, Genipabu, Praia da Pipa e a Praia do Madeiro.

RECIFE:

Praia da Boa Viagem, Recife Antigo, Forte das Cinco Pontas, Mercado de São José e a Basílica e o Mosteiro de São Bento.

SALVADOR DA BAHIA:

Pelourinho, Mercado Modelo, Elevador Lacerda, Farol da Barra e o Parque São Bartolomeu.

RIO DE JANEIRO:

Morro do Corcovado (Cristo Redentor), Lapa, as praias e o estádio do Maracanã.

Existem vários pacotes para os vários destinos apresentados, em voo directo de Lisboa, com preços desde €ur 839.00 para Recife, €ur 842,00 para Fortaleza, €ur 766,00 para Salvador, €ur 1.079,00 para Rio de Janeiro, €ur 999.00 para Natal. Estes valores incluem: passagem aérea, a partida de Lisboa, alojamento, transferes e seguro.

