Bolos de Mel-de-cana – Fábrica Ribeiro Sêco

O Bolo de Mel-de-Cana é, sem dúvida, o ex-líbris da doçaria madeirense, sendo uma das melhores formas de apresentar o que de melhor se pode fazer com mel-de-cana. Para o seu sabor e aroma inconfundíveis, além do mel-de-cana, contribuem especiarias e frutos secos. Mantendo a tradição do verdadeiro Bolo de Mel da Madeira, os nossos têm aproximadamente 20% de mel-de-cana. Hoje é possível consumi-lo durante todo o ano, tendo o cuidado de o armazenar num local fresco e de preferência em recipiente fechado. Está disponível em três formatos diferentes e adequados às mais diferentes ocasiões: 80g, 250g e 500g. Este bolo deve ser partido usando as próprias mãos e não com uma faca.

