Boa comida, cinema, música e videojogo no Roteiro desta quinta-feira

Festival Rota do Atum

Prossegue o Festival Rota do Atum até domingo, promovido pelo Vila Baleira Resort - Porto Santo, com várias iniciativas ao longo do dia.

Cinema – Estreias

Estreiam nos cinemas do Funchal o ‘blockbuster’ de super-heróis da Marvel ‘X-Men: Fénix Negra’ e a comédia francesa ‘Pequenas Mentiras entre Amigos 2’.

Espectáculo: ‘It Takes Two - Greatest Duets’

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-de-cartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

‘Dr. Why Madeira’

Noite do popular videojogo ‘Dr. Why Madeira’ no Décio Lounge Bar, a partir das 20h30, no Centro Comercial da Matur, Machico.