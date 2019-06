BIONEOCLINIC: Por si, pela sua saúde!

O sonho de disponibilizar um espaço para tratamentos naturais, à base de terapias naturais e alternativas, medicina biológica (abordagem sem químicos), com incidência na Naturopatia, já vinha de há muito nas vidas de Elizabeth Correia e do marido e concretizou-se há um ano com a criação da BIONEOCLINIC, na Rua do Seminário, no Funchal.

Esta clínica tem como médico residente o naturopata Manuel Luís Freitas, um médico madeirense conceituado e com uma vasta formação na área dentro e fora de Portugal, como Espanha e Alemanha. Na BIONEOCLINIC há tratamentos para estimulação funcional dos órgãos de desintoxicação, recuperação do funcionamento do organismo, limpeza orgânica, limpeza e desintoxicação, aconselhamento nutricional, elaboração de diagnósticos e tratamento de doenças através da iridologia, reequilíbrio neurológico, hipertensão e colesterol, emagrecimento e desintoxicação, depressão, entre outras patologias.

A BIONEOCLINIC dispõe do Exame EIS – Electro Intersticial Scan – que consiste num equipamento médico, não invasivo e sem efeitos colaterais. O exame é feito em minutos e proporciona uma análise completa aos órgãos internos do corpo. Este exame permite diagnosticar desequilíbrios orgânicos, observar o estado imunológico, o grau de stress, o estado emocional, o nível de estrangulamento funcional da coluna vertebral, o estado nutricional e deficiência em vitaminas e minerais, o sistema cardiovascular, cerebral e respiratório.

Para além da Naturopatia, a BIONEOCLINIC possui também Medicina Tradicional Chinesa, Acupuntura e consultas de Nutrição. Neste espaço existe ainda um gabinete de massagens naturais, terapêuticas, desportivas e de recuperação, bem como de relaxamento, drenagens linfáticas e quiromassagens, que funciona como complemento a todas as terapias.

Novas áreas de tratamento

A clínica possui agora duas novas áreas de tratamento, da responsabilidade da médica Carita Ponte. Especialista em Naturopatia e residente no Algarve, vem à Região todas as últimas semanas do mês para consultas de Auto-Análise Assistida e Ozonoterapia, áreas complementares da Naturopatia.

A Auto-Análise Assistida é um método de cura em que, de forma consciente, o paciente é assistido e ajudado a chegar ao inconsciente, para se curar de feridas interiores. Pela Medicina e pela Psicanálise está confirmado que inúmeras doenças, inclusivamente as de ordem física e neurológica, têm origem no foro psicológico do indivíduo. Pela auto-análise, descobre-se que muitos dos problemas actuais, tais como a depressão, as dores de cabeça, as insónias, as dores musculares, as dores de estômago, podem ter uma origem muito antiga em que acontecimentos recalcados e desagradáveis alteraram, muito ou pouco, o equilíbrio do indivíduo.

A Ozonoterapia é um tratamento de cura através de ozónio medicinal. O ozónio trata mais de 200 patologias sem nenhuma toxicidade e não tem efeitos colaterais e adversos. Este tratamento pode ser e deve ser aplicado em diversas doenças, tais como as que são auto-imunes, infecciosas, inflamatórias, a dor aguda e crónica, as doenças do aparelho cardiovascular. Na Alemanha, a Ozonoterapia tem registado muito sucesso, mas também em vários países do mundo. É um tratamento de cura, mediante o qual os protocolos técnicos existentes determinam a introdução de ozónio no organismo de forma segura e eficaz para qualquer doença.

