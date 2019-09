Belmond Reid’s Palace despede-se do verão com ‘Bye Bye Summer Party’

Este sábado, dia 21 de Setembro, o Belmond Reid’s Palace diz adeus ao Verão de 2019, com a já conhecida ‘Bye Bye Summer Party’.

O Sunrise Deck, com vista sobre o Oceano Atlântico e a baía do Funchal, foi o palco escolhido para este cocktail, mas a festa não começa aqui. Para lá chegar será necessário percorrer os jardins do hotel. Neste percurso os convidados serão surpreendidos por dançarinos profissionais da companhia de dança inclusiva ‘Dançando com a Diferença’.

Por entre as árvores centenárias do hotel, animais humanizados ou humanos quase animalizados, irão aparecer em luta consigo mesmo, com o meio em que vivem e com o Divino, surpreendendo aqueles que por ali passam, dando vida ao espectáculo ‘BICHOS’, de Rui Lopes Graça.

O cocktail dînatoire será servido no Sunrise Deck, com uma oferta extensa de espumante e canapés para começar, seguido de um show cooking de sushi, vieiras, risotto e espetadinhas, uma estação de quentes, queijos e uma selecção de sobremesas.

Já a selecção musical desta noite ficará a cargo do DJ Kiko, um nome já bem conhecido em Lisboa e que começa a ganhar fama e notoriedade na Ilha.

A ‘Bye Bye Summer Party’ terá início pelas 19h30 e término pelas 00 horas. O valor por pessoa é de 60 euros (inclui bebidas). A reserva antecipada é necessária e poderá ser efectuada através do 291 717 717 ou através do endereço de e-mail [email protected]