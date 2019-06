Bar do Henrique já entrou oficialmente no Verão

O Bar do Henrique, no Porto Santo, já entrou oficialmente no Verão.

No dia 6 de Junho, aquele espaço, situado à beira-mar, recebe ‘Ordem para dançar no areal dourado’.

A animação musical estará a cargo do conhecido DJ Sil, nome artístico de Sílvio Freitas.

Para esta festa, o dress code é roupa de praia.

No dia 9 de Junho, o Bar do Henrique acolhe um espectáculo dos Spot The Difference.

O evento, que se irá realizar nesta véspera de feriado, chama-se ‘Sunset Lovers By Spot The Difference’. A ideia é dançar com os pés enterrados na areia até ao pôr-do-sol.