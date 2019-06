Assista esta noite ao concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira

A Orquestra de Bandolins da Madeira (OBM), a orquestra de bandolins mais antiga e jovem da Europa, volta a tocar hoje no Centro de Congressos da Madeira (Casino).

O concerto decorre no Centro de Congressos da Madeira (Funchal) a partir das 21 horas, tendo a duração aproximada de 60 minutos.

Dirigida pelo maestro André Martins, a orquestra é composta por 27 executantes com idades compreendidas entre os 12 e os 40 anos, e o seu repertório é constituído por peças musicais clássicas de compositores como Kètèlbey, Vivaldi, Ponchieli, Strauss, entre outros.

A abertura das portas ocorre a partir das 20 horas, e o bilhete tem um custo unitário de 20 euros. Igualmente a OBM possui dois tipos de lugares VIP na plateia com os preços unitários de 40 euros (pacote com bilhete de concerto e um CD) e 65 euros (pacote com bilhete de concerto, um CD e transporte de e para o local do concerto), estando disponíveis nos locais habituais e de forma on-line.