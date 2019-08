Assista ao concerto de Márcio Amaro e ‘arranque’ amanhã com o Art’Camacha

Ainda não tem planos para sexta-feira à noite? A Camacha promete muita animação.

O cantor Márcio Amaro sobe amanhã ao palco do Largo da Achada para a 30.º edição do Festival Art’Camacha, mais uma edição organizada pela Casa do Povo da Camacha que, tal como vem sendo habitual, vai levar também à freguesia rock, fado, folclore, moda e muita cultura entre os dias 9 a 15 de Agosto.

Até amanhã pode ouvir algumas das músicas do cantor madeirense e afinar a voz para essa festa que promete levar muita gente ao Largo da Achada. Veja alguns vídeos.