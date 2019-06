ASHOKA - Tratamentos SPA personalizados

Localizado no limite de uma falésia, no Caniço de Baixo, este SPA, que faz parte do Galo Resort, oferece uma experiência de relaxamento verdadeiramente diferenciadora, inspirada pela medicina milenar Ayurveda.

A Ayurveda é um sistema de saúde indiano milenar com adesão superior a 80% no país de origem e que começa a tornar-se popular em todo o mundo. A sua popularidade advém de ser uma medicina que trabalha sobretudo através de plantas medicinais.

No caso do ASHOKA SPA, estamos a falar de tratamentos e massagens totalmente personalizados e adaptados à medida, por terapeutas especializados e com óleos naturais.

Sendo o ambiente e o contacto com a Natureza fundamental, aqui as saunas, bio e finlandesa, foram construídas no limite da falésia e oferecem uma vista mar absolutamente magnífica.

Já as saunas de infravermelhos, também únicas na Região, permitem desintoxicar o nosso corpo e reestabelecer o equilíbrio metabólico. Alguns benefícios passam pela perda de peso; desintoxicação; alívio da dor, alívio do stress, recuperação e cicatrização de tecidos: músculos, tendões, ligamentos; treino cardiovascular; renovação da pele; reforço do sistema imunitário, entre muitos outros.

Dos diversos tratamentos e massagens, destacamos a sauna experience, 35€ por pessoa, o After Work Spa, que inclui massagem de 25 minutos, acesso às saunas e banho turco 69€ por pessoa e ainda o weekend spa, preço mediante consulta.

Reservas e consulta de preços

ASHOKA SPA

(+351) 291 930 948 (+351) 912 634 735 | [email protected]

Galo Resort, Rua Baden Powell, Caniço de Baixo