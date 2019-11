As nossas pizzas, tão deliciosas e caseiras!

Quando se fala em gastronomia italiana, o nosso pensamento vai logo para as pizzas... pois bem, no Restaurante Sabores d’Itália do Caniço Shopping tem um vasto leque de escolhas saborosas! As nossas pizzas são caseiras e você é que escolhe o tipo de massa que prefere (massa alta ou fina). Uma particularidade muito interessante é o facto de a massa das nossas pizzas não levar ovos na sua confecção!

A variedade é muita, difícil vai ser escolher! Contudo, podemos destacar algumas como a de salmão fumado, atum, bolonhesa e a Sabores d’Itália, a pizza da casa com frango e camarão.

Visite-nos e faça uma saborosa viagem pela gastronomia italiana!

Sabores d’Itália do Caniço Shopping

Telf: 291 936 267