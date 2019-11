“As Filhas do Sol”, este sábado no Forum Madeira

Este é um filme da francesa Eva Husson que conta a história de Bahar, uma jovem advogada que visita a família algures no Curdistão.

Num ataque violento dos extremistas, o marido é assassinado e ela é feita prisioneira, juntamente com o filho e milhares de crianças e mulheres. Uns meses depois de conseguir fugir, Bahar torna-se na líder das “Filhas do Sol”, um batalhão de mulheres que tem como objectivo recuperar a cidade onde foi capturada e salvar o filho. Ao seu lado, Mathilde, uma repórter de guerra veterana, segue o dia-a-dia do batalhão durante os 3 dias do ataque. Nesta situação inimaginável, nasce um laço universal de irmandade, a união das “Filhas do Sol”.

Esta é uma história de ficção, inspirada na verídica unidade feminina de combate curda composta por mulheres que foram levadas a combater o Estado Islâmico (ISIS) em 2014, após um indescritível reino de terror onde se registaram milhares de raptos, assassinatos, violações, tortura e tráfico sexual por parte do auto-proclamado Califado que em 2014 chegou a ocupar um terço do território da Síria e do Iraque.

