As deliciosas refeições do Restaurante da Praia da Alagoa

A gastronomia madeirense é particularmente saborosa e quando falamos de pratos onde o peixe é o ingrediente principal... não há quem resista!

Hoje apresentamos três sugestões para o seu almoço, onde o o peixe é rei: filete de espada com banana; filete de espada com molho de camarão ou sandes de espada no bolo do caco!

Ficou com água na boca?

Faça-nos uma visita. Não é á toa que ouve dizer que o melhor da gastronomia regional só encontra no Restaurante Praia da Alagoa!

Esperamos por si!

