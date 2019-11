Artista nacional FF anima final de ano no Terreiro

O Terreiro, a mais recente novidade do Funchal, acaba de apresentar o seu programa de final de ano, que conta com dois dias de festa a 30 e 31 de Dezembro, antecipando a entrada em 2020. Depois dos jantares no Terreiro, a festa continua com o cantor FF e o seu trio, com um espectáculo intimista e pensado para todos os madeirenses e visitantes que queiram partilhar o espírito e a magia da música nos últimos dias do ano.

Com o objectivo de trazer o melhor da Madeira a todos os visitantes, os dias 30 e 31 de Dezembro, vão ficar marcados, não só pela festa, mas também pela oferta gastronómica.

Para os últimos dias do ano, o Terreiro vai preparar dois jantares especiais, sendo que o menu pensado para dia 30, inclui sugestões para petiscar, como chicharros desconstruídos, carabineiro a guilho, ovo 63ºC, croquetes carne vinha d’alhos e tártaro de novilho; risotto limão e camarão, polvo em tempura e espécie de coentrada; creme brûlee de maracujá, parfait de abacate e texturas de chocolate.

O Terreiro tem preparado, para a noite mais aguardada do ano, um menu que inclui ostra da ilha dos puxadoiros e apresenta três opções de entradas: Foi egras de Sarlat, Vieiras e Cherne da nossa costa; para prato principal Javali do Alentejo, pré-sobremesa Tangerina da Madeira e para sobremesa chocolate organic callebaut, trufas de chocolate e bombons.