‘Shallow’, do filme ‘Assim Nasce uma Estrela’, é a música do momento. Um artista de rua, no Porto, não ficou indiferente a este tema e, como forma de homenagem, conseguiu juntar várias pessoas na Rua de Santa Catarina, dando um extraordinário espectáculo.

Recorde-se que Lady Gaga venceu um Óscar com o tema.