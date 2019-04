Arte, moda, música e festas no roteiro para esta sexta-feira

‘Mitsubishi Sessions’

A partir das 18h30, o Barreirinha Bar Café recebe mais uma edição das ‘Mitsubishi Sessions’, em parceria com a Mitsubishi Motors e a C. Santos VP. Na cabina estará Li-Polymer (Fábio Pereira), com a sua rubrica ‘Soundview’. A dupla Glitch Visual Artists, composta por Carla Alexa Nunes e Mário Lopes, serão os responsáveis pelas projecções nas fachadas do Largo do Socorro.

Moda Funchal

O Moda Funchal realiza-se na Avenida do Mar, junto ao Grand Café Penha d’ Águia, a partir das 20 horas. O evento, promovido pela New Trend Models Agency, é uma produção própria de Rúben Gomes, director do evento, que este ano se realiza sob a temática ‘Fashion Dance’ e contará com cerca de 30 manequins regionais, assim como com a participação de novos designers regionais. O acesso custa 5 euros por pessoa, totalmente consumíveis. Haverá também um jantar temático, mediante reserva, elaborado pela chefe do Grand Café.

‘Sarau Europeu’

O grupo Dolcemente da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia realiza o concerto ‘Sarau Europeu’ no Instituto do Vinho Madeira, pelas 21 horas, no âmbito dos ‘Sons da Adega’, contando com obras de diversos cancioneiros tradicionais, Dowland, Marais, Castello e Fasch. Fábio Ferro (tenor) é o artista convidado.

Novos talentos na música

‘Friday Calling - Revelação de Bandas’, pelas 22 horas, no Pestana CR7 Funchal, no âmbito do concurso para novos talentos.

‘Dr Why Madeira’ e karaoke

A Cantina El Mexicano, no Centromar, sugere uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Tributo aos Red Hot Chili Peppers

O 23 Vintage Bar, na Zona Velha, dinamiza uma festa de tributo aos Red Hot Chili Peppers, com Celso Velosa na cabina de som.

‘Ladies Fever

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira sugere a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Michael C.

‘Let’s Funk’

O clube Marginal acolhe a selecção musical de Diogo Freitas, enquanto o Jam dançará ao ritmo da festa ‘Let’s Funk’.