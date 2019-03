Aprenda a descontrair com o yoga na Madeira e tenha uma vida boa

Reduza o seu nível de stress, preocupação e/ou ansiedade. Esta é a sugestão da Ananda Marga Yoga Madeira, uma das entidades que promovem actividades associadas ao yoga na ilha.

Aliás, saiba que poderá experimentar gratuitamente uma aula e sentir como pode ter uma vida mais tranquila e feliz com a prática de yoga e meditação.

“Sinta surgir dentro de si calma, harmonia e equilíbrio com as nossas aulas de Yoga (1 ou 2x/semana) ou sessões de meditação colectiva ou ainda com o nosso Curso de Yoga e Meditação, com aulas à terça-feira, às 20h30 (desde 12 de Março), refere a instituição no facebook.

Pode inscrever-se já, reservando a sua vaga, por mensagem no facebook ou pelos contactos na página da Ananda Marga Yoga Madeira.

Tanto as aulas regulares como o curso são totalmente adequadas a principiantes.